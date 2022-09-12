Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Hereke kesiminde 2 yolcu otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Hereke Tüneli çıkışında iki yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan yolculardan V.D.O ve F.I. ile bebekler V.E. ve Y.E, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan ve refüjdeki güvenli alanda bekletilen çok sayıda yolcu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle dinlenme tesisine götürüldü.
Yolcular, firmaların göndereceği başka otobüslerle yollarına devam edecek.
Ankara yönünde tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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