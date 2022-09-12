Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İnek piknikçilerin masasındakileri yedi
[Fotograf: DHA]
Isparta'da 3 kişi piknik yaptığı sırada yanlarına yaklaşan inek, masadaki yiyeceklerden yedi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda meydana geldi. Kübra Aykut ve 2 arkadaşı piknik yapmak için parka gitti.
Masa hazırlayan piknikçiler, kendilerine doğru bir ineğin yaklaştığını gördü. Masadan kalkıp uzaklaştıklarında ise inek yiyeceklere yöneldi. İnek, yiyeceklerden yedikten sonra sonra uzaklaştı.
O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, "Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim" dedi.
Etiketler: Isparta
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