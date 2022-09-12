Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te fabrika yangını
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep 4. OSB'de bulunan halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada bazı fabrika çalışanları, yangına müdahale çalışmalarını görüntüleyen gazetecilere saldırdı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Son Haberler
- 14:57
- 14:55
- 15:03
- 14:51
- 14:38
Sıradaki Haber
FETÖ'cüler yüzerek yurt dışına kaçarken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz