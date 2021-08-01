Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van’da selden etkilenen bölgelerde sağlık taraması yapıyor
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Van'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını belirten Koca, "Meteorolojiden gelen yağış uyarılarının ardından yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı da görev başındayız" dedi.
Van’da selden etkilenen bölgelerde ekiplerimiz sağlık taraması yapıyor. Meteorolojiden gelen yağış uyarılarının ardından yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı da görev başındayız. pic.twitter.com/55PSUWrJvr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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