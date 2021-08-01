Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükimalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden 30 kişilik ekip ve 3 arazöz ile müdahale edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
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