Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nişan töreni sırasında çöken ahşap balkondaki 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır Mahallesi'nde nişan merasimi sırasında iki katlı evin ahşap balkonu çöktü.
Olayda Yasin, Fatma, Ahmet ile Gökhan Şimşek, Yasin Ok, Güllü Dolap, Nazlı Coşkun, Gülside Duran, Harun Kolkıran, Rahime Karaşahin, Özgür Özgan, Fadimeana Demir ve Ayşe Gitmez yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Nazlı Coşkun buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Haberler
- 22:44
- 22:34
- 22:08
- 22:01
- 21:54
Sıradaki Haber
Gaziantep'te tır ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz