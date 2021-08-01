Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da itfaiye aracı kaza yaptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstabul Avcılar'da göreve giden itfaiye aracı kaza yaptı. Kazada yaralanan iki itfaiye eri, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye aracı, göreve gittiği sırada Ambarlı Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 itfaiye eri yaralandı
Kazada hafif yaralanan 2 itfaiye personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Devrilen itfaiye aracındaki malzemeler, olay yerine gelen kamyonete yüklendi. Araç, İBB ekiplerinin çalışmasıyla devrildiği alandan kaldırıldı.
Öte yandan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
Son Haberler
- 22:44
- 22:34
- 22:08
- 22:01
- 21:54
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz