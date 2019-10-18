Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törende, şehit Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı alana götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

[Fotoğraf: DHA]

Van şehidine veda

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Eren Öztürk için, memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

Ahlat Akkoyunlu Camii'ndeki törene şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün naaşı, kılınan namazın ardından Ahlat ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA, TRT Haber