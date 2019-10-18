Türkiye
İran sınırından Türkiye'ye ateş açıldı: 1 asker şehit18 Ekim 2019 Cuma 08:54 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 09:10
Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Van'ın Çaldıran ilçesi Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin aracına İran sınırındaki teröristler tarafından ateş açıldı.
Açılan ateşe anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, yaralılar helikopter ile Van 100. Yıl Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: İHA, DHA
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