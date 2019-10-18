Türkiye
Hatay'da işçileri taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı18 Ekim 2019 Cuma 08:35 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 09:39
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde Hacı Kartal'ın kullandığı 01 ABT 581 plakalı, narenciye işçilerini taşıyan minibüs, Erzin-Osmaniye kara yolunda, Halit Topal'ın kontrolündeki 31 PA 838 plakalı, inşaat demiri yüklü tırla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan 27 kişi bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Adile Bahçe, Osmaniye Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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