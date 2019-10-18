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İzmir'de 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu18 Ekim 2019 Cuma 08:26 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 08:25
İzmir'de bir halk plajında ‘Boz Camgöz’ türüne ait 3 metre uzunluğundaki yarım tonluk köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu.
İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk 'Boz Camgöz' türüne ait köpek balığı ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu.
Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Seferihisar Belediyesi ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine gelen ekipler, ölü haldeki 3 metre uzunluğundaki köpek balığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömme işlemini gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler: izmir köpek balığı Boz Camgöz