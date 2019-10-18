Polis muhabere sisteminde "kanat" olarak tabir edilen hava araçlarıyla suç ve suçluyla mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Havacılık Dairesi Başkanlığı, kuruluşunun 38'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşın huzur ve güvenliği için gökyüzünde mesai yapan polis havacılık ekipleri, terörle mücadeleden trafiğe, kaçakçılıktan afet bölgelerinden görüntü aktarmaya kadar birçok alanda etkin olarak görev alıyor.

[Fotoğraf: AA]

İlham kaynağı balon oldu

Havacılık Dairesi Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, dairenin kuruluş hikayesinin, 19. yüzyılın sonlarında o dönemin polis yöneticilerinin, İstanbul'da tanıtımı yapılan "Parsuval" marka bir balonu görmesi ve Emniyet Teşkilatında bir havacılık biriminin olması gerektiği düşüncesiyle başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu amaçla yola çıkan yöneticilerin, teşkilatta topladıkları parayla "Emniyet Umumiye Tayyaresi" alındığını anımsatan Senirkentli, uçağın, o dönemde savaş halinde bulunulduğu için daha fazla ihtiyacı olduğu düşünülerek Osmanlı ordusuna hibe edildiğini anlattı.

Senirkentli, "Daha sonra havacılık hem dünyada hem de ülkemizde hızla gelişmeye başlıyor. 19 Ekim 1981'de dönemin yöneticileri, Almanya'dan hibe edilen 18 adet SA-318C Alouette helikopteriyle dairenin kuruluşunu sağlıyorlar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

İHA ve İKU'lar etkin olarak kullanılıyor

Senirkentli, polis havacılığın gelecekteki ihtiyaçları da düşünülerek, modern teknolojiyle yapılan yeni tesislerin özelliklerini anlattı.

Dairenin envanterindeki İHA ve insanlı keşif uçaklarıyla (İKU) yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Senirkentli, "İHA ve İKU'larla başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere terör tehdidinin olduğu bölgelerde yoğun bir şekilde uçuyoruz ve terörle mücadele ediyoruz. Bunun yanında narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı gibi konularda çalışıyoruz. Bunu tek başımıza da yapmıyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sıkı bir iş birliği halinde çalışıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bu hava araçlarının afetlerde de kullanıldığını belirten Senirkentli, afet bölgesinde araçlarla havadan alınan görüntülerin anlık olarak ilgili birimlere aktarıldığını söyledi.

"Hayallerimiz halen bitmedi"

Dairede bundan sonra gerçekleştirilecek çalışmalara değinen Senirkentli, şunları söyledi:

"Kafamızdaki hayallerimiz halen bitmedi. Allah nasip ederse teşkilatımıza yakın zamanda bir kargo uçağı kazandırmayı umuyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine daha yoğun katılmak istiyoruz. Bu nedenle de arama kurtarma helikopterlerimiz olsun istiyoruz. Keşif gözetleme maksatlı uçak filomuzu daha da genişletmek istiyoruz. Teröristle mücadelemize katkı vermesi için 2020'de Atak helikopterlerini bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Şehitler unutulmadı

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cülerin attığı bombanın, apronda düştüğü yere yapılan anıt dikkat çekti. Anıtta, 7 şehidin isimlerinin yanı sıra "Bu dünya böyle bir ihanet görmedi" ifadesi yer alıyor.

Kaynak: AA