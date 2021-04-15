Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van’da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Van'ın Tuşba ilçesinde yürütülen operasyonda terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde 15 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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