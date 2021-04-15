Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde 15 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

