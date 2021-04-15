Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evin önüne park edilen kamyonetten 51 kilogram eroin çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu yapan polis ekipleri, evde bir şey bulamayınca evin çevresinde arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, evin bahçesine park edilmiş kamyonette 51 kilo 561 gram eroin bulundu.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde önceden tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde arama köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, evin bahçesine park edilmiş kamyonette 100 paket halinde 51 kilo 561 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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