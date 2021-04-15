Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO ve BUDO'da kısıtlama düzenlemesi
İDO ve BUDO, yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında sefer saatlerini değiştirdi.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre biletli hatlarda seferler, hafta içi 05.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak. Hafta sonu ise sefer düzenlenmeyecek.
Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem Arabalı Vapur seferleri ise kesintisiz devam edecek.
BUDO, hafta sonu sefer yapmayacak
Bursa Deniz Otobüsleri de Mudanya Güzelyalı mahallesindeki iskelelerden gerçekleşecek hafta içi seferlerini 05:00-19:00 saatleri arasında sınırlandırdı. Hafta sonu sefer yapılmayacağını duyurdu.
BUDO'nun Mudanya'dan Eminönü'ne yapılacak 14:00 ve 17:45 seferleriyle 17:45 Eminönü-Mudanya seferleri ise yeni tedbirler alınana kadar iptal oldu.
Etiketler: Deniz Otobüsü Koronavirüs Tedbirleri
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