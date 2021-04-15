İDO'dan yapılan açıklamaya göre biletli hatlarda seferler, hafta içi 05.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak. Hafta sonu ise sefer düzenlenmeyecek.

Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem Arabalı Vapur seferleri ise kesintisiz devam edecek.

BUDO, hafta sonu sefer yapmayacak

Bursa Deniz Otobüsleri de Mudanya Güzelyalı mahallesindeki iskelelerden gerçekleşecek hafta içi seferlerini 05:00-19:00 saatleri arasında sınırlandırdı. Hafta sonu sefer yapılmayacağını duyurdu.

BUDO'nun Mudanya'dan Eminönü'ne yapılacak 14:00 ve 17:45 seferleriyle 17:45 Eminönü-Mudanya seferleri ise yeni tedbirler alınana kadar iptal oldu.