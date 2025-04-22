Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı" dedi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" açıklamasını yaptı.