Çok Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.04.2025 17:35

Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü

Hakkari-Van kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.

Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 7 ölü

7 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu’nda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "4 yaralımızın durumu maalesef ağır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Trafik Kazası Van
Sıradaki Haber
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Hindistan'da turistlere düzenlenen silahlı saldırı sonucu 20 kişi öldü
18:32
THY'den çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim
18:23
Kamu personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
17:58
Bakan Kurum: Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk sosyal konut projesinin parçasıdır
17:23
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile bir araya geldi
FOTO FOKUS
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ