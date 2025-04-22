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Türkiye
AA 22.04.2025 17:22

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 7 koyun parçalanarak telef oldu.

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı koyunlar telef oldu

Domaniç Belediyesi sınırları içindeki Hisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde İsmail Yıldızhan'a ait bir evin avlusundaki koyunlara, sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpekler, avludaki 15 koyundan 7'sini telef oldu.

Evin ve koyunların sahibi Yıldızhan gazetecilere yaptığı açıklamada, avludaki 15 koyunundan 7'sinin sahipsiz köpekler tarafından parçalandığını söyledi.

Komşularının haber vermesinin ardından evinin önünde geldiğinde 20 köpeğin daha beklediğini anlatan Yıldızhan, "Kendi canımızı zor kurtardık. Çok mağduruz. Bir hayvan sevgimiz, isteğimiz, şevkimiz vardı ama bu köpek olayına artık bir çare bulunsun istiyoruz. Çöp tenekesinin üzerinden duvara atlayarak avluya girmişler. Köpekleri avludan zorlukla çıkardık." diye konuştu.

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