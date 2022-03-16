Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da mahalle yollarına çığ düştü
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde Esenyamaç ve Sualtı mahalle yollarına 4 farklı noktada çığ düştü.
Dereboyu mezrası mevkisinde, akşam saatlerinde 4 farklı noktaya çığ düşmesi nedeniyle ilçeye 60 kilometre mesafedeki Esenyamaç ve Sualtı mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir ile Başkale Belediyesi ekipleri, çığ nedeniyle kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
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