Akçapınar Mahallesi'nde yaşayan Alper Baydar, öğlen saatlerinde evinin bahçesinde bir köpeği hareketsiz halde buldu.

Durumu yetkililere haber veren Baydar ve çevredekiler, bölgede iki köpeği daha aynı şekilde buldu. Gökova Hayvan Hastanesine kaldırılan köpeklerden ikisi telef oldu. Bir köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şirinköy Mahallesi'nde de bir kedinin zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Akçapınar Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki Akyaka Mahallesi'nde bir hafta önce başka bir köpek, iple ağaca asılı halde ölü bulunmuş, hayvanseverler duruma tepki göstermişti.