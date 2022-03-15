Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da hırsız suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, direksiyonu olmayan otomobil ile hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanın bodrum katından hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içinde 40 metre uzunluğunda kablo bulunan valiz ile şüpheli A.D.'yi suçüstü yakaladı.
A.D.'nin park halindeki otomobilinde ise çalıntı klima iç ve dış ünitesi, 4 pazar arabası, mutfak ve elektronik malzemeler ele geçirildi.
Ekipler, direksiyonu bulunmayan ve bir aparat ile sürülen otomobil ve hırsızlık şüphelisi A.D.'yi polis merkezine götürdü.
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