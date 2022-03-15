Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartmanın bodrum katından hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içinde 40 metre uzunluğunda kablo bulunan valiz ile şüpheli A.D.'yi suçüstü yakaladı.

A.D.'nin park halindeki otomobilinde ise çalıntı klima iç ve dış ünitesi, 4 pazar arabası, mutfak ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, direksiyonu bulunmayan ve bir aparat ile sürülen otomobil ve hırsızlık şüphelisi A.D.'yi polis merkezine götürdü.