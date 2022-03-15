Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yasa dışı göç organize eden 1 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yolcu motoruyla 251 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürmeye çalışırken yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 13 Mart'ta yakalanan şüphelilerin Urla İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklandı, F.Ö. ve E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart'ta Seferihisar ilçesi açıklarında yolcu motoru içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisi üzerine harekete geçmiş, durdurulan yolcu motorunda 251 düzensiz göçmeni ve yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheliyi yakalamıştı.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 23:24
- 23:21
- 23:21
- 23:23
- 23:12
Sıradaki Haber
İnternetten aldığı kimyasalla sahte içki üreten şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz