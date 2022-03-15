Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan 13 araç ekipler tarafından kurtarıldı.
Ardahan'da gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kapanan 19 köy yolunu iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.
Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde tipinin ulaşımı aksattığını belirten yetkililer, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.
Öte yandan, karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarında kalan 13 araç da Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler: Ardahan Hava Durumu Kar Yağışı
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