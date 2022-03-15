Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da etkili olan tipi ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın bazı kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde tipiye dönüştü.
Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.
Kara yolları ekipleri, il geneli kar ve tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Tipi, Ardahan-Artvin bağlantılı çevre yolunda da etkili oldu.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Ulaşım
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