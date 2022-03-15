Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldü..