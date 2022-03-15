Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldü..
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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