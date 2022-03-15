Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grubun yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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