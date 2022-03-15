Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce kent genelinde, 7-14 Mart tarihlerinde 8 adrese düzenlenen operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde dedektör köpek 'Alfi'nin yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, tüfek, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, tutuklandı.