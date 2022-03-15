Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta 7 ile 14 Mart tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce kent genelinde, 7-14 Mart tarihlerinde 8 adrese düzenlenen operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde dedektör köpek 'Alfi'nin yardımıyla yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, tüfek, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Narkotik Uyuşturucu Polis
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