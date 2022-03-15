Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da üçüncü kattan düşen kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, üçüncü kattaki pencereden toprak zemine düşen 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde apartmanın üçüncü katında yaşayan Zeliha Dinçtürk, dengesini kaybetmesi sonucu evinin penceresinden zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Dinçtürk, hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler: Aydın Ambulans 112 Acil Çağrı Merkezi
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