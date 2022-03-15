Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyumcunun dikkatiyle yakalanan dolandırıcılar tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da kendilerini jandarma istihbarat personeli olarak tanıtarak girdikleri evden aldıkları dövizleri bozdurmaya çalışırken, kuyumcunun dikkati sayesinde yakalanan 2 dolandırıcı tutuklandı.
Çorum'un Kargı ilçesinde, bir yaşlıya kendilerini jandarma istihbarat personeli olarak tanıtıp evden aldıkları 1050 doları ilçe merkezindeki kuyumcuda bozdurmaya çalışan 2 zanlı, kuyumcu Sonay Ergül'ün ihbarı ile polis ekiplerince yakalanmıştı.
Zanlıların üstlerinde 1050 dolar ile 4 bin 650 lira ele geçirilmişti.
Dolandırıcılık zanlıları Ferhat K. ve Ramazan I, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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