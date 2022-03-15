Van'da valilikten yapılan açıklamada, kentin güneyinde bulunan Bahçesaray, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçelerinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar kalınlığının yüksek olduğu dik yamaçlı alanlarda 15-22 Mart'ta çığ riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, vatandaşlar çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

Kar aralıklarla devam edecek

Açıklamada, ilde akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Sabah saatlerinde ise havanın açmasıyla ani sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının oluşacağı tahmin edildiği belirtildi.