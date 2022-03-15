Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te yurda kaçak yollardan giren 47 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Oğuzeli ilçesinde yol uygulamasında durdurulan 3 araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 47 düzensiz göçmen ve onları para karşılığı taşıdıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.
3 kişi tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce, 3 araca el konuldu. Göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Düzensiz Göçmenler
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