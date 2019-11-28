Van'da dün başlayan ve yüksek yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın etkili olduğu Bahçesaray'da 4, Çatak'ta 3 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Ayrıca, Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde kar ve tipiden dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Başkale ilçesinde etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 20, ilçe merkezinde de 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA