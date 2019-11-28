Türkiye
Akçakale'de iki asker şehit oldu28 Kasım 2019 Perşembe 10:15 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 10:17
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım'da Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu belirtildi.
Saldırının ardından havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındı.
Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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