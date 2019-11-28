Türkiye
Kayseri'de DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı28 Kasım 2019 Perşembe 10:13 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 10:15
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ mensubu Suriye uyruklu 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmişte terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren ve Kayseri'de ikamet ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu V.E, İ.K. ve A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA