Van'da kadın süvariler görev başında

Kentte huzur ve güven ortamının devam etmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü, bu kapsamda 2 yıl önce Atlı Polis Grup Amirliğini kurdu.

Grupta yer alan "kadın süvariler" Elanur Tuncer ve Hilal Arslan, meslektaşları ile parklarda, Van Gölü sahili ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda görev yaparak vatandaşların kendini güvende hissetmesine katkı sunuyor.

Görev sırasında karşılaştıkları olaylara müdahale eden, şüphelileri yakalayan atlı polisleri görenler, onlarla fotoğraf çektiriyor, sohbet ediyor.

"Gelen tepkiler çok güzel"

Ankara'dan 2 yıl önce kente atanan polis memuru Tuncer, meslekte onuncu yılını geride bıraktığını, bunun 9 yılını atlı polis olarak geçirdiğini söyledi.

Tuncer, atlı polisleri Ankara'da bir görev esnasında gördüğünü aktararak, "O zaman çok şaşırmıştım. Böyle bir birim olduğunu biliyordum ama hiç görmemiştim. Birimde kadın bir polis vardı. Ondan sonra atlı polis olmaya karar verdim. Şartlarını araştırdıktan sonra başvuru yaptım ve kabul edildim. 4 aylık binicilik eğitimini de başarıyla geçtikten sonra aktif olarak görev yapmaya başladım. Hayvanları çok seviyorum ama atlara farklı bir ilgim vardı. Atların atılgan ve itaatkar olmaları beni çok etkilemişti." diye konuştu.

Atların beslenmesi ve günlük bakımlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Tuncer, "Atların tüm sorumluluğu bizde. Bu nedenle onlara bir araç olarak değil yol arkadaşımız olarak bakıyoruz. Görevlerde birbirimizi anlamak zorundayız. Bu şekilde görevimizi yapıyoruz. Gelen tepkiler çok güzel. Özellikle kadınlardan aldığım tepkilerden çok mutlu oluyorum. Polis olmak isteyenler var. Nasıl atlı polis olabileceğini soran kişiler var. Biz de elimizden geldiğince onları yönlendirmeye, bilgi vermeye çalışıyoruz." dedi.

"Atın üzerindeyken tek vücut oluyoruz"

Polis memuru Arslan ise 2020 yılında İstanbul'da görev başladığını ve işini severek yaptığını dile getirdi.

Atlarla ilgilenmeyi, bakımlarını yapmayı çok sevdiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Daha sonra profesyonel anlamda bu işi yapmak istediğimi fark ettim. Ankara'da 4 ay kurs aldım. Atlar o kadar duygusal ve güzel hayvanlar ki o duygusal bağ tüm mesleğimizi etkiliyor. Atın üzerindeyken tek vücut oluyoruz. Benim etkilendiğim her olaydan atım da etkileniyor. Halktan çok güzel tepkiler alıyoruz. Polisten çekinen, korkanlar bile atla görünce yanımıza gelip sevmek istiyorlar. Çocuklarla atların iletişimine çok önem veriyoruz. Çocuklar çok seviyor, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Özellikle atın üstünde bir kadın gören kadınlar daha özgüvenle geliyor yanımıza. Biz her alanda varız aslında. Onlar da bunu görünce mutlu oluyorlar, bizi alkışlıyorlar."