Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefali üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılıkla etkin mücadele çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Memedik Çayı'nın Erçek Gölü'ne döküldüğü bölgede yapılan denetimler sırasında 3 torbada 200 kilogram inci kefaline el konuldu.

Alpaslan Jandarma Karakolu ekipleri de Muradiye ilçesi Karahan bölgesinde gece düzenlediği operasyonda, 12 çuval içerisinde 750 kilogram inci kefali ele geçirdi.

Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişiye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bin 635 lira idari para cezası uygulandı.

Edremit ilçesinde yapılan denetimler sırasında da Engil Çayı'na atılmış 200 metre uzatma ağ ile 5 metre manyat ağa el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı döneminde güvenlik güçleri ile çalışmalar sonucu kaçak avcılık yapanlara fırsat verilmediğini söyledi.

Kaynak: AA