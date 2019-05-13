Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması başladı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde cuma günü görülen davanın ilk duruşmasında 23 sanık dinlenilmişti. Davanın bugünkü duruşmasında mağdurlar dinleniliyor.

11 sanık tutuklu, 7 sanık firari

30 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını artırma" suçlamalarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dava kapsamında 11 sanık tutuklu. Kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli ise firari.

132 kişiden 1,1 milyar lira toplamış

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

İddianamede hangi cezalar isteniyor?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: DHA