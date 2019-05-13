İstanbul E-5 Karayolu Okmeydanı mevkisinde bir sürücü, trafikteki onlarca aracın arasında makas atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

"Buna da makas atayım mı?"

Polis otosunu görünce, "Buna da makas atayım mı?" diye soran maganda, pes dedirtti. Dehşetin boyutunu da kendi kaydeden sürücü, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Şehrin altını üstüne getiren ve trafiği tehlikeye düşüren magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA