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Van'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi
[Fotoğraf: AA ]
İran'daki depremden etkilenen Van'da, hastanede tedavisi eden bir kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
23 Şubat'ta İran'ın Hoy kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde yıkıma neden olmuş, 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, Gelenler köyünden 14 yaşındaki Emirhan Acar da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Van'daki sarsıntıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Etiketler: van'da deprem Van iran'da deprem iran depremSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:03
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