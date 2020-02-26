Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığındaki 10 terörist yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul’da, devlet büyüklerine, stratejik ve ekonomik önem taşıyan yerlere bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı 10 terörist yakalandı.
PKK'lı teröristlerin metropellere yönelik eylem planladığı bilgisi üzerine İstihbarat Şube ekipleri ve MİT harekete geçti.
10 kişi gözaltına alındı
Özel eğitim almış şüphelilerin sahte kimliklerle Türkiye'ye girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin devlet büyüklerine, valilik ve il emniyet müdürlüğü yerleşkeleri ve kontrol noktalarına eylem yapma hazırlığında oldukları belirlendi.
İstanbul'da Başakşehir ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 5 farklı adrese baskın düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 10 kilogram patlayıcı madde, tetikleyici, fünye, 2 adet tabanca, şarjör,
fişek ve tabancalara ait susturucu ele geçirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: son dakika pkk operasyon bombalı eylemSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:10
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