Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İtalya ve Irak'ta koronavirüsten kaynaklı ölümlerde artış yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İtalya'nın ve Irak'ın koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur" ifadesi kullanıldı.

Bu ülkelerde ikamet eden veya bu bölgelere seyahat etmek zorunda olanların sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri istendi.

Elçilik ve konsolosluklarla irtibat tavsiyesi

Acil durumlarda büyükelçilik ve konsolosluklarla irtibata geçilebileceği belirtildi.

İtalya'daki Türk vatandaşları için acil durumlarda Roma Büyükelçiliğine "+39 06 445 941" ve Acil Durum Nöbetçi Numarası "+39 340 176 64 31", Milano Başkonsolosluğuna "+39 02 318 368 00" ve Acil Durum Nöbetçi Numarası "+39 331 678 32 68" ile Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 7 gün 24 saat "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşabilecekleri bilgisi verildi.

Irak'taki Türk vatandaşları için de acil durumlarda Bağdat Büyükelçiliğine "+964 790 190 94 06" ve Acil Durum Nöbetçi Telefonu "+964 771 233 90 23" ile "+964 790 190 94 06", Erbil Başkonsolosluğuna "+964 66 224 6233" ve mesai saatleri dışında ise "+964 750 921 5677" ile Acil Durum Nöbetçi Telefonu "+964 750 921 5677", Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 7 gün 24 saat "+90 312 292 29 29" numaralarından ulaşabilecekleri bilgisi paylaşıldı.