Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine B.K. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Kontrollerde, araçtaki 35 Afganistan, 5 Pakistan ve bir Senegal uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü B.K. ile göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Göçmenler ise sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA