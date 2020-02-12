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Van'da diyaliz hastası askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
Van’ın Çatak İlçesi Korulu Mahallesi Sığırcık Mezrasında yaşayan diyaliz hastası Nimet Puli askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Diyalize girmesi gereken Nimet Puli için havalanan Van Çatak Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, sabah saatlerinde hastayı alarak, ilçeye döndü.
İlçe Jandarma komutanlığının helikopter pistine inen helikopterden alınan Puli, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Van diyaliz hastası Çatak askeri helikopterSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:28
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