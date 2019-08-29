Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı operasyon düzenlendi.

28 Ağustos'ta Başkale–Gürpınar Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında Mardin plakalı otomobil durumundan şüphelenilerek durduruldu. Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada aracın arka koltuk döşemesi içerisine gizlenmiş 140 paket halinde toplam 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

