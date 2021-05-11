Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 21 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalara sonucunda 11.05.2021 günü saat 03.30 sıralarında Çaldıran/Kaşim Mahallesi kırsalında tespit edilen ve İran’a kaçmaya çalışan atlı gruba müdahale edildi.

Müdahale esnasında atlı grup kaçarken olay bölgesinde 21 kilogram eroin ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.