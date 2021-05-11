Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 21:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 21 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 21 kilogram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalara sonucunda 11.05.2021 günü saat 03.30 sıralarında Çaldıran/Kaşim Mahallesi kırsalında tespit edilen ve İran’a kaçmaya çalışan atlı gruba müdahale edildi.
Müdahale esnasında atlı grup kaçarken olay bölgesinde 21 kilogram eroin ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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