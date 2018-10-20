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Van'da 193 göçmen yakalandı

Van'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 193 göçmen yakalandı.

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Vanda 193 göçmen yakalandı

Van Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde minibüsteki 38 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Bu kişilere organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Başkale, Gevaş, Tuşba ve Özalp ilçelerinde yapılan kontrol ve operasyonlarda da 155 göçmen yakalandı. Bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı, 4 minibüse el konuldu. 

Göçmenler işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.  

Kaynak: AA

Etiketler: Van, göçmen
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