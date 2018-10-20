  • 20 EKIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » İstanbul'da sağlığa zararlı 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da sağlığa zararlı 15 bin oyuncak ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala-Kocaeli-İstanbul hattında gerçekleştirilen operasyonda, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 saat ele geçirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda sağlığa zararlı 15 bin oyuncak ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İpsala'dan Türkiye'ye girerek Kocaeli-Dilovası Gümrük Müdürlüğüne gelen bir aracı, ülkeye giriş yaparken yükünün "hediyelik eşya" olarak ifade etmesine rağmen, gümrük idaresine "kumaş kırpıntısı" şeklinde beyanda bulunulması üzerine takibe aldı. 

Güvenlik mührünü kopardılar

Ekiplerce gerçekleştirilen incelemede, beyan edilen kumaş kırpıntısının antrepoda olduğu görülmesine rağmen, aracın bir gün önce Kocaeli'nde bir depoya uğradığı belirlendi.

Deponun yanında bulunan bir işyerine ait güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, araçtaki güvenlik mührünün koparılarak eşyaların 2 kamyonla depodan çıkarıldığı, başka araçla depoya getirilen kumaş kırpıntılarının da TIR'a yüklendiği, daha sonra koparılan mührün yapıştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, araçtan boşaltılarak kamyonlara yüklenen eşyaların götürüldüğü İstanbul'daki depoya, operasyon gerçekleştirildi.

Depoda hiçbir denetim ve kontrolden geçmemiş, sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 kol saati ele geçirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: oyuncak, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER