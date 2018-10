Devletin zirvesinden Ara Güler mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 17 Ekim'de yaşamını yitiren usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen törende taziyelerini ileterek, Güler'in her biri tarihi belge niteliği taşıyan 70 yıllık fotoğraf arşivini ve huzur dolu gülümsemesini miras bıraktığını söyledi.

Ara Güler'in büyük bir sanatçı olduğunu ve istemese de kendisine "sanatçı" demek istediğini ifade eden Oktay, "Duayen sanatçımızı daima güler yüzüyle saygıyla hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Foto röportajları ve belgeselleriyle hafızalardan silinmeyecektir"

Oktay, Ara Güler'in Türkiye'nin çok kıymetli bir fotoğraf sanatçısı olduğunu ve vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Alçak gönüllü kişiliğiyle kendisini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlamayı seçerdi ancak o çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olmuş, büyük bir sanatçıydı. Anı yakalamanın peşinde dünyayı gezmiş, dünyaca ünlü pek çok ismi fotoğraflarıyla ölümsüzleştirmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da objektifine konuk eden sanatçı, foto röportajları ve belgeselleriyle hafızalardan silinmeyecektir" diye konuştu.

Ara Güler'in "Hatıraların olduğu yere memleket denir" şeklindeki sözünü hatırlatan Oktay, Güler'in fotoğraflarıyla bir memleket destanı yazdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ara Güler, aynı zamanda bir kaşiftir. Afrodisias Antik Kenti'ni ve Nuh'un Gemisi'nin izini fotoğraflayarak bunları dünya kültür mirasına kazandırmakla kalmamış, bölgemizin tanıtımına da büyük katkı sağlamıştır. Özellikle İstanbul'un gözü olmuş, tarihini kaydetmiştir. Tarih deyince aklımıza yazılı belgeler gelir ama aslında fotoğraf, zamanın ruhunu anlatmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Özellikle sanatçımızın şehir fotoğrafları da yine işte bu özellikteki eserlerinden oluşuyor. Kendisi de İstanbullu olan usta sanatçımızın siyah-beyaz İstanbul fotoğrafları, derin anlamlar içeren portreleri hem bizler hem de gelecek nesiller için çok değerli bir birikim ve hazinedir.

Merhum sanatçımız, elbette sadece ülkemizde değil dünya çapında da eserler ortaya koymuştur. Fotoğraf sanatının en büyük ödüllerinden olan 'Master of Leica' unvanı kendisine taltif edilen ödüllerden birisidir. Dünyanın önemli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi sağlığında en iyi şekilde temsil etmiştir. Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliği, görsel hikayeciliği, farklı alanlardaki üretimlerini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktaracak bu çalışmaları her zaman desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Arkasında iki milyonu aşkın fotoğraf karesi bırakarak aramızdan ayrılan sanatçımızın yakınlarına ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum. Kendisine verilmiş boş bir film karesinin boş bir filmin her karesini mükemmel şekilde dolduran büyük sanatçımıza, ülkemizin ortak değeri güzel insana hepimiz adına, hepiniz adına 'Huzur içinde uyu' diyorum."

"Muazzam bir miras bıraktı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler'in "İstanbul'un gözü" olarak bilindiğini ancak Güler'in aynı zamanda bir dünya vatandaşı, dünya fotoğrafçısı olduğunu vurguladı.

Güler'in sadece İstanbul'un güzelliklerinin değil dünyanın önde gelen isimlerinin de fotoğraflarını çektiğini ve onları da tarihe geçirdiğini aktaran Kalın, şöyle devam etti:

"Fotoğraf sanatçısı değilim ben bir foto muhabiriyim derken sadece tevazu yapmıyordu. Mesleğiyle ilgili çok önemli bir ilkeyi ortaya koyuyordu. Fotoğraf sanatçılığını çok yapay, kurgusal, bir stüdyoda bir mekanda kurgulanmış bir şey olarak görüyordu ama foto muhabirliği o anı yakalayan insanın yapabileceği bir işti. O anı yakalamada onun üstüne hakikaten başka bir isim yoktu. O anlar birikti, 70 küsur yıllık meslek hayatında geriye muazzam bir miras bıraktı. Son mülakatlarından birinde 'Ben milletin kokusunu almışım, benim zenginliğim budur' demişti. Hakikaten o kokuyu bütün dünyaya tattırabilen, hissettirebilen büyük bir ustaydı. Hepimizin başı sağ olsun. Rabb'im mekanını cennet eylesin, rahmet eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

İbrahim Kalın, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ara Güler'in vefatı dolayısıyla yayımladığı; "Fotoğraf alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Ara Güler'in dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen Master of Leica unvanı sahibi Ara Güler'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli fotoğraf ustalarından olan objektifiyle tarih yazan Ara Güler’i de işte böyle bir büyük sanatçı olarak görüyorum. Kendisi dünyanın nitelikli haber ajansları ve yayınlarında ülkemizi temsil etmiştir. Churchill'den Bertrand Russell'a, Indira Gandi'den Salvador Dali'ye, Alfred Hitchcock'tan Picasso'ya birçok tarihi kişiyle gerçekleştirdiği foto röportajlar, asla hafızlardan silinmeyecektir.

Ara Güler ustayı, dünyanın büyük müze ve koleksiyonlarında yer alan eserleri ve milyonlara ulaşan fotoğraf albümlerinin yanında kıymetli bir insan olarak hayatımızda bıraktığı derin izlerle de hep daima saygıyla hatırlayacağız. Yakın geçmişte objektifine yansıma mutluluğunu yaşadığım değerli sanatçımızın vefatından duyduğum derin üzüntüyü bir kez daha ifade ederek, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklindeki mesajı paylaştı.

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tabutu Türk bayrağına sarıldı"

Türkiye'nin büyük bir ustayı kaybettiğini aktaran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları dedi:

"Eserlerinin devam etmemesinden dolayı büyük bir kayıp yaşadığımızı hissediyoruz ama hepimizde şöyle bir duygu oluşuyor bazen. Arkasında bıraktığı hepimizde inşa ettiği ortak bir duygu var. Eksildiğimizi hissediyoruz. Gerçek bir insanı kaybettiğimizi hissediyoruz. Yani ustalık, entelektüel birikim, hayatla iç içe olma, bunlar tabii yapılan analizlerde söylenenler şeyler ve takdir edilen şeyler ama bazı vefatlar var, bazı kayıplar var. Hepimizde büyük bir eksiklik oluşturuyor. Eksildiğimizi hissediyoruz. O bakımdan bizdeki büyük eksiklik duygusunu, son derece güçlü bir biçimde hissettiren gerçek bir insanı kaybettik. Burada da dikkat ediyorum. Ona dokunanlar, onunla ilgili hatıraları nakledenler, kendisi sevmese de o sıfatı, büyük sanatçılığının, foto muhabirliğinin yanında onun bu insanlığına vurgu yapıyorlar."

Ara Güler için "Tarihi zapt eden bir insandı" diyen Çelik, burada görüldüğü üzere insan hayatıyla, insanın dertleriyle ilgilenmiş gerçek bir dervişi uğurladıklarını belirtti.

Çelik, Güler'in ömür sermayesini bir mücevher gibi işleyen, arkasında güzel izler bırakmış biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hepimizde bu eksiklik duygusunu yaratan, gerçek bir insanı bir kere daha selamladık bugün. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tabutu Türk bayrağına sarıldı. Biliyorsunuz, milletimize devletimize hizmet etmiş, değer üretmiş insanlar bu şekilde onurlandırılıyorlar. Tabutları Türk bayrağına sarılıyor. Ona da bu şekilde bir onurlandırma yapıldı. Burada tek bir vurgu, aynı zamanda onun hepimizin ortak değeri olduğu, hepimizin hayatına dokunmuş bir şekilde dokunmuş gerçek bir insan olduğunu vurgulayan bir şeydi. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA