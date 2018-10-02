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Van'da 141 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde bir tırda yapılan aramada 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.

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Vanda 141 kilogram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Van-Gevaş karayolunda şüphe üzerine B.T. yönetimindeki tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramalarda, aracın tabanına gizlenmiş 255 paket halinde 141 kilo 730 gram eroin bulundu.

Sürücü B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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