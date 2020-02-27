İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timleri Başkale'de bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ ele geçirildi.