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Van'da 1 terörist sağ ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van Başkale'de bir ikamete yapılan operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timleri Başkale'de bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ ele geçirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:21
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