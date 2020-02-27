Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos, İmralı Adası'nda yangına neden oldu. Cezaevine uzak bir bölgede, elektrik telleri rüzgarla birbirine çarpmaya başladı. Çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi adanın itfaiye ekibi ile askerler yaptı.

20 arazöz 2 dozer ve 1 helikopter ile yangına müdahale edildi

Fırtına alevlerin kontrolünü zorlaştırdıi bu nedenle yardım istendi. Bursa'dan takviye ekipler yönlendirildi. 20 arazöz ve 2 dozer adaya gitti. Çalışmalara 1 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Yangın kısa sürede tamamen söndürüldü

Ekiplerin çabası sonuç verdi. Bakan Pakdemirli, cezaevinden uzak makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Soğutma çalışması yapılan yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.

"İmralı'daki yaşam alanları etkilenmedi"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, adadaki yerleşim alanları ve idari binalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.